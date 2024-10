SG Hopfau/​Leinstetten: Der Spielertrainer erklärt die Erfolgsfaktoren seiner Mannschaft

1 Christian Springmann (in Grün) ist mit neun Toren einer der besten Spieler der SG Hopfau/Leinstetten Foto: Andreas Wagner

Die SG Hopfau/Leinstetten führt die Kreisliga B2 an und hat am Wochenende einen wichtigen Sieg gegen den SV Fischingen gefeiert. Mathias Niethammer hat mit uns über seine ersten Wochen als Spielertrainer bei seinem neuen Verein gesprochen.









Der aktuelle Tabellenführer der Kreisliga B2 heißt SG Hopfau/Leinstetten. Die Mannschaft von Mathias Niethammer gewann am Wochenende ihr Spiel gegen den SV Fischingen und hängt somit einen weiteren Verfolger ab. Die SG hat die zweitbeste Offensive und die zweitbeste Defensive, weshalb sie verdient auf Platz eins steht. „Wir sind aktuell richtig gut drauf; die Mannschaft ist super eingespielt. Die gute Trainingsbeteiligung spiegelt sich in den Ergebnissen wider“, so Niethammer.