SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: Trainer erwartet ein torreiches Spiel
HCL-Kreisläuferin Annika Volkmer will in Weissach im Tal den Sieg. Foto: Wurster

Das Auswärtsspiel in Weissach im Tal wird für die Frauen der SG HCL wohl ein erster Gradmesser werden.

SG Weissach – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell (Sonntag, 18 Uhr). Bisher können sich die Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell über einen soliden Start in die Landesliga-Saison freuen. In den ersten beiden Spielen zeigte sich das Team spielfreudig und belohnte sich mit zwei klaren Siegen, darunter ein 40:19-Kantersieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang II. Noch besser werden könnte der Saisonauftakt durch den ersten Auswärtssieg. Dafür reist die Mannschaft der Trainer Jürgen Kost und Torsten Kleinertz am Sonntag nach Weissach im Tal. Die Gastgeber schafften durch den vierten Platz in der Bezirksoberliga den Sprung in die Landesliga.

 

Mit einem ähnlich deutlichen Sieg wie zuletzt rechnet man auf Seiten der SG HCL allerdings nicht. Denn auch die SG Weissach setzte im ersten Spiel mit einem 43:25-Sieg ein klares Ausrufezeichen. „Ich schätze unsere Gegner als sehr stark ein“, warnt Coach Torsten Kleinertz und meint: „Das wird ein schweres Spiel auf Augenhöhe.“ Gespannt ist er vor allem auf das Tempo, das die SG Weissach vorlegen wird: „Das könnte ein torreiches Spiel werden und auch ein erster Gradmesser für uns.“

 