SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: Trainer erwartet ein torreiches Spiel

SG Weissach – SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell (Sonntag, 18 Uhr). Bisher können sich die Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell über einen soliden Start in die Landesliga-Saison freuen. In den ersten beiden Spielen zeigte sich das Team spielfreudig und belohnte sich mit zwei klaren Siegen, darunter ein 40:19-Kantersieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang II. Noch besser werden könnte der Saisonauftakt durch den ersten Auswärtssieg. Dafür reist die Mannschaft der Trainer Jürgen Kost und Torsten Kleinertz am Sonntag nach Weissach im Tal. Die Gastgeber schafften durch den vierten Platz in der Bezirksoberliga den Sprung in die Landesliga.