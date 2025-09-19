SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: HCL-Frauen starten ambitioniert in vierte Landesliga-Saison

Die lange Vorbereitung ist zu Ende: Am Samstag bestreiten die Frauen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell ihr erstes Spiel in der neu strukturierten Landesliga.
SG Hirsau/Calw/Bad Liebenz. – SF Schwaikheim II (Samstag, 18 Uhr). Größer könnte die Vorfreude bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell wohl nicht ausfallen: Nach monatelanger Vorbereitung steht an diesem Samstag der langersehnte Saisonstart an. Schon in die vierte Landesliga-Saison geht es dann für das Team aus dem Nagoldtal. Und die dürfte ganz besonders spannend werden.