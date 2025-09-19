SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: HCL-Frauen starten ambitioniert in vierte Landesliga-Saison

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenz. – SF Schwaikheim II (Samstag, 18 Uhr). Größer könnte die Vorfreude bei den Landesliga-Handballerinnen der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell wohl nicht ausfallen: Nach monatelanger Vorbereitung steht an diesem Samstag der langersehnte Saisonstart an. Schon in die vierte Landesliga-Saison geht es dann für das Team aus dem Nagoldtal. Und die dürfte ganz besonders spannend werden.

Fast nur unbekannte Gegner Denn die Gegner sind für die SG HCL fast ausschließlich unbekannt. Während man in den ersten drei Landesliga-Spielzeiten überwiegend auf dieselben Mannschaften traf, wirft die neue Staffeleinteilung die SG HCL diesmal in eine Liga mit Teams aus dem Raum Stuttgart. Einzig die HC Schmiden/Oeffingen II kennt man noch aus der vorherigen Saison.

Und trotzdem hat sich das neu zusammengesetzte Trainerteam einiges vorgenommen. Trainer Jürgen Kost geht bereits in seine dritte Saison als Head-Coach und erhofft sich ganz klar einen Platz in den Top 3: „Mit diesem Team müssen wir eigentlich oben mitspielen. Die Vorbereitung hat gezeigt, dass die Abwehr schon gut steht. Im Angriff müssen wir noch den finalen Feinschliff finden, dann hoffe ich direkt zum Start auf zwei Punkte.“ Unterstützt wird Kost in dieser Saison von Torsten Kleinertz – für langjährige Fans kein Unbekannter. Denn mit Kleinertz als Trainer stiegen die HCL-Frauen 2022 in die Landesliga auf und erreichten in ihrer Debütsaison direkt einen starken dritten Platz.

Richtig Bock auf Erfolg

„Es ist ein tolles Gefühl, wieder bei der Mannschaft zu sein. Die Mädels haben mich super aufgenommen“, so der Rückkehrer. Seine Saisonziele sind dabei dieselben wie bei Kost: „Wir haben eine junge hungrige Mannschaft, die richtig Bock auf Erfolg hat. Entsprechend haben wir uns viel vorgenommen und wollen unbedingt einen Platz unter den ersten drei erreichen.“

Um direkt mit dem richtigen Feeling in die Saison zu starten, erhofft sich die SG HCL einen Sieg am ersten Spieltag. Zu Gast in der Walter-Lindner-Halle sind dann die Frauen der SF Schwaikheim II. „Zum Gegner aus Schwaikheim kann ich leider nicht viel sagen, ich erwarte aber ein enges Spiel. Wir wollen aus einer starken Abwehr heraus aggressiv auftreten, unseren Heimvorteil nutzen und unserem Publikum direkt den ersten Heimsieg schenken“, gibt Kleinertz zu Protokoll. Und weil der Heimvorteil eng mit den eigenen Fans verknüpft ist, hofft die SG HCL auf lautstarke Unterstützung von den Rängen.