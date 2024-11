SG Hirsau/Calw/Bad Liebenz. – TSV Heiningen II 33:21 (15:8). Mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung sicherten sich die Männer der SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell ihren zweiten Saisonsieg in der Handball-Landesliga.

Für langjährige Fans war es in den letzten Jahren fast zur Gewohnheit geworden, haushohe Siege der Calwer Männer in der Bezirksliga bejubeln zu dürfen. Seit dem Aufstieg in die Landesliga hat sich das Blatt erwartungsgemäß ein wenig gewendet. Doch die rund 150 Zuschauer in der Walter-Lindner-Halle konnten sich fast in alte Zeiten versetzt fühlen – so dominant präsentierte sich die Mannschaft bei ihrem 33:21- Erfolg gegen den TSV Heiningen II.

Fünf HCL-Treffer in Folge

Von Beginn an merkte man dem Team um Trainer Patrick Petriesas den unbedingten Siegeswillen an. Nachdem die Anfangsnervosität abgelegt war, legte die SG HCL innerhalb von sechs Minuten auf 4:1 vor. Besonders die schönen Eins-gegen-eins-Aktionen und das schnelle Spiel der Heimmannschaft schienen den TSV Heiningen II zeitweise zu überfordern. Gleichzeitig zeigte sich die SG HCL in der Abwehr hellwach und flink auf den Beinen. So sah sich der Heininger Coach Armin Sbrzesny beim Stand von 7:3 nach elf Minuten zur ersten Auszeit gezwungen. Aber auch die brachte sein Team nicht so wirklich in die Erfolgsspur. Denn wenn die Calwer Abwehr doch mal einen guten Wurf zuließ, dann hielt Keeper Emil Baumann so ziemlich jeden Ball, der auf sein Tor kam. Ganze neun Minuten dauerte es, bis der TSV Heiningen II nach dem Treffer zum 9:6 erneut einnetzen konnte. In der Zwischenzeit gelangen der SG HCL fünf Treffer in Folge. Und da die Abwehr auch im Anschluss weiter stabil stand, ging es für die Mannschaft aus dem Nagoldtal mit einer eindrucksvollen 15:8-Führung in die Kabinen.

Torhüter trifft aus 40 Metern

Nur acht Gegentore in 30 Minuten – das ist im Handball schon eher eine Seltenheit. Doch die HCL-Männer ließen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Im Gegenteil: Mit seinem Treffer zum 26:16 markierte Cedric Renken in der 49. Minute die erste Zehn-Tore-Führung für die Heimmannschaft. Kurz danach wechselte der Heininger Coach seinen Torhüter in Unterzahl für einen sechsten Feldspieler aus. Diese Gelegenheit nutzte HCL-Keeper Baumann, um seiner starken Leistung die Krone aufzusetzen: Nach einer Parade traf er über 40 Meter ins leere Tor und trug sich somit in die Torschützenliste ein. Bis zum Abpfiff baute die SG HCL den Vorsprung auf 33:21 aus.

„In meinen Augen war das ein völlig verdienter Sieg meiner Mannschaft, auch in der Höhe“, zeigt sich Coach Petriesas zufrieden und fand: „Wir haben eine gute Abwehr gespielt, dazu kam noch eine gute Torhüterleistung und viel Tempo nach vorne. Damit haben wir dem Gegner den Schneid abgekauft.“ SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell: Jakob Kappler (8), Steffen König (6), Kai Keller (5/4), Cedric Renken (5), Kim Erik Baumann (3), Moritz Kügelchen (2), Moritz Sawall (2), Yngve Emil Baumann (1), Vincent Goldmann (1), Danilo Bartolotta, Lars Poslovsky.