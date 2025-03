Die Schützen der SG Herzogsweiler-Durrweiler (SGHD) blickten bei ihrer Hauptversammlung auf ein abwechslungsreiches und arbeitsintensives Jahr zurück, wie der Verein in einer Mitteilung berichtet. Für den verhinderten Oberschützenmeister Hartmut Klumpp trug dessen Stellvertreter Michael Arbogast den Tätigkeitsberichtbericht des Vorstands vor.

Im März fanden auf den heimischen Schießständen die Kreismeisterschaften statt, wie Schießleiter Hans Kienle in Erinnerung rief. „Viele von unseren Teilnehmern belegten die vorderen Plätze und qualifizierten sich damit auch direkt für die Landesmeisterschaften“, so Kienle. Von den sieben Schützen bei den Landesmeisterschaften – Corbinian Wolf, Bernhard Ewert, Heinz Müller, Joachim Kopittke, Manfred Eppler, Dieter Walz und Andreas Wolf – schaffte es Corbinian Wolf sogar bis zur deutschen Meisterschaft.

Den Aufstieg in die Verbandsliga sicherte sich die Großkalibermannschaft. Sie krönte ihren Erfolg zudem mit dem Meistertitel in der Regionsoberliga. Bei den Rundenwettkämpfen der Sportpistole belegten die Schützen in der Regionsoberliga den fünften Platz. Alle anderen Mannschaften belegten in den Runden die mittleren Plätze. Letztlich betonte Schießleiter Kienle, dass für die Vorderlader-Mannschaften noch dringend Mitglieder gesucht werden.

Gute Ideen gefordert

Bis zu acht Jugendliche betreut Jugendleiter Marc Springer derzeit. Er bekomme zudem Unterstützung von Michaela und Matthias Hund, die seit Herbst 2024 als qualifizierte Jugendausbilder gelten.

In den Ausschusssitzungen befasste sich das Gremium mit drei wesentlichen Themen: Mitgliedergewinnung, künftige Attraktivität der Schützenabteilung sowie Instandhaltung der Gebäude und Anlagen. „Diese Themen werden uns in den nächsten Jahren auch noch sehr intensiv beschäftigen“, kündigte Arbogast an. Gute Ideen seien gefordert.

Mitgliederzahl beinahe konstant

Mit 168 sei die Zahl der Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr beinahe konstant geblieben. In Sachen Instandhaltung stehe die Erneuerung des Dachs über dem Kugelfang des 50-Meter-Stands als größere Maßnahme auf der Agenda. Der neue Präsident der SG – Ottmar Hoffmann – habe seit seinem Amtsantritt bereits wertvolle Impulse eingebracht, um die SG zu modernisieren und für die Zukunft gut aufzustellen. „Auf diesem Weg wird ihn der Ausschuss der Schützen zu 100 Prozent unterstützen“, versprach Arbogast.

„In unseren Vereinen ist die Welt noch in Ordnung“, stellte Bürgermeister Dieter Bischoff in seinem Grußwort fest und verdeutlichte: „Das sieht man an der hohen Beteiligung dieser Versammlung.“

Der Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 75 Euro jährlich stimmte die Versammlung geschlossen zu.

Mitglieder erhalten hohe Auszeichnungen

Verbandsehrungen

Kreisoberschützenmeister Kurt Stoll und der stellvertretende Abteilungsleiter der SGHD-Schützen, Michael Arbogast, ehrten bei der Hauptversammlung verdiente Mitglieder. Für zehnjährige Mitgliedschaft im Württembergischen Schützenverband sowie dem Deutschen Schützenbund erhielten Thomas Meck, Nicolaus Podozki und Jana Herzberg die bronzene Ehrennadel. Ebenso Caroline Kopittke, Michael Dölling und Tobias Morath für 15-jährige Mitgliedschaft. Die silberne Ehrennadel ging an Ottmar Hoffmann für 20 Jahre sowie an Ralf Hindennach für 25 Jahre Mitgliedschaft. Goldene Ehrennadeln bekamen Allessandro Pagella und Claus Schwab (40 Jahre) sowie Dorothea Schwab und Susanne Vorgic für 50-jährige Mitgliedschaft.

Weitere Ehrungen

Für 30 Jahre als aktiver Schütze erhielt Thomas Haug die Sebastianus-Nadel, während SG-Präsident Ottmar Hoffmann eine hohe Auszeichnung zuteil wurde. Für besondere Leistungen im Verein wurde Hoffmann das Protektorenabzeichen in Silber vom Deutschen Schützenbund überreicht. Ehrungen vom Schützenkreis Freudenstadt erhielten Willi Seid und Bernhard Weimann (silberne Ehrennadel) sowie Rainer Haug und Wolfgang Scheu (goldene Ehrennadel). Letztlich wurden auch wertvolle Unterstützer des Vereins geehrt. Darunter Steffen Beck, Matthias Hund, Michaela Hund (silberne Ehrennadel) sowie Oliver Döttling und Bernd Mutschler (goldene Ehrennadel).