SG Felldorf-Bierlingen: Ümit Dagistan bleibt beim Bezirksligist und will ein Comeback

Die SG Felldorf-Bierlingen sieht sich in einer guten Ausgangslage für die Restsaison in der Bezirksliga. Und Trainer Ümit Dagistan hat seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.
Nach einer furiosen Bezirksligasaison, als man nach dem Aufstieg starker Vierter wurde, hat die SG Felldorf-Bierlingen in der neuen Spielzeit eine solide Vorrunde gespielt. „Wir haben mehr rausgeholt, als ich zuvor dachte und haben eine gute Basis für die Rückrunde gelegt“, analysiert Spielertrainer Ümit Dagistan. Trotz etlicher Verletzter, habe sein Team eine gute Leistung gezeigt. Unter diesen Verletzten ist auch Dagistan selbst.