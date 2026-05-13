SG Felldorf/Bierlingen: „Leisten uns hinten zu viele Fehler“

Als zweitschlechteste Rückrundenmannschaft empfängt die SG Felldorf/Bierlingen den SV Gültlingen. Trainer Ümit Dagistan sieht Schwächen vor allem in der Defensive.
Am 10. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald nahm der SV Gültlingen die Tabellenführung ein. Danach ging es für den SVG rapide bergab, doch schnell stabilisierte er sich ranglistenmäßig wieder und bewegt sich nunmehr seit dem 15. Spieltag zwischen dem vierten und augenblicklich siebten Tabellenplatz. „Wir haben immer gesagt, dass wir so schnell wie möglich 42 Punkte für den Klassenerhalt brauchen, alles andere ist Zugabe“, war für der Gültlinger Spielleiter Gunter Deuble stets Understatement angesagt. Am Sonntag bekommt es der Siebtplatzierte mit der zweitschlechtesten Rückrundenmannschaft zu tun, de SG Felldorf/Bierlingen.