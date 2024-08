1 Gehen mit der SG Felldorf/Bierlingen optimistisch in die neue Saison (von links): Spielertrainer Ümit Dagistan, die Neuzugänge Leon Beuter und Marc Pieper sowie Spielertrainer Lukas Baur Foto: Haag

Die SG Felldorf/Bierlingen ist ungeschlagen in die neue Bezirksliga Nordschwarzwald aufgestiegen. An Selbstbewusstsein mangelt es somit nicht – doch klare Priorität genießt der Klassenerhalt.









Die SG Felldorf/Bierlingen hat ebenso wie der SV Alpirsbach-Rötenbach innerhalb eines Jahres den Wiederaufstieg in die neu strukturierte Fußball-Bezirksliga geschafft. In einer Woche fällt der Startschuss in der neuen Bezirksliga Nordschwarzwald.