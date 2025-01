SG Felldorf-Bierlingen: Ein Neuer Spieler und mehrere Rückkehrer beim Bezirksligisten

1 Dogukan Kilicaslan (in Rot) stand auch schon für die SG Empfingen auf dem Platz. Foto: Eibner-Pressefoto/Nicolas Woern

Die SG Felldorf-Bierlingen setzt die Mission Ligaerhalt fort und hat sich auf der Zehn verstärkt.









Link kopiert



Mit einem Neuzugang startet Aufsteiger SG Felldorf-Bierlingen am 28. Januar in die Vorbereitung auf die restliche Bezirksligasaison. Das Team von Ümit Dagistan und Lukas Baur steht als Tabellensiebter mit 31 Punkten nicht schlecht da, darf sich in den verbleibenden Spielen aber nicht schonen, wenn man den Klassenerhalt erreichen will. Vor der Pause war die SG allerdings formstark und setzte besonders mit dem Sieg gegen den TuS Ergenzingen (3:1) ein Ausrufezeichen. Und zuletzt gewann das Team das Horber Stadtteilpokalturnier.