SV Nehren – SG Empfingen 0:1 (0:0). Bereits nach 23. Minuten musste die SG Empfingen nach einer roten Karte für Timo Theurer mit zehn Mann ran, doch nur sechs Minuten später waren beide Mannschaften in Unterzahl – auch Robert Keller vom SV Nehren musste vom Platz.

Das war das erwartet knappe Spiel gegen das erfahrene Team aus Nehren, das SG-Trainer Philipp Wolf bereits vorhergesagt hatte. Für den Trainer war es nach fünf Spielzeiten die letzte Partie an der Seitenlinie. Er wird im Jugendbereich sportlicher Leiter der SGM Dunningen/Seedorf.

Nach der knappen 0:1-Niederlage im Hinspiel wollte Wolf mit seiner Mannschaft zwei Vorgaben erfüllen. Das Ziel von 50 Punkten sollte erreicht werden und zudem hatte Empfingen in dieser Saison bislang nie zweimal gegen die gleiche Mannschaft verloren. Doch das änderte sich am letzten Spieltag in Nehren.

Nehren zeigt besseres Spiel

Die Heimmannschaft knüpfte gegen Empfingen an die starke Rückrunde an und zeigte sich abgezockt. Dabei hatte das Team über die gesamten 90 Minuten die besseren Torchancen und insgesamt mehr vom Spiel.

Was für beide Teams allerdings neben dem warmen Wetter ein Problem war, waren die Entscheidungen des Schiedsrichters.

„Gleich nach dem Spiel ist ein Verantwortlicher von Nehren zu mir hergekommen und hat gemeint: ’Eigentlich hätte man vom Feld gehen müssen, den Rundenabschluss feiern und den Schiedsrichter machen lassen, was er will.’“, sagte Wolf nach der Partie.

„Das war eine absolute Frechheit. Der hat das Spiel verpfiffen. Es hätte ja eigentlich eine schöne Partie werden können, wenn der Vierte gegen den Sechsten der Landesliga spielt“, so Wolf.

Schiedsrichter entscheidet auf Notbremse

Das wurde es aber nicht und früh war der Ärger bei beiden Teams groß. Timo Theurer war der erste Leidtragende. Er wurde aufgrund einer Notbremse vom Feld gestellt, die höchstens eine gelbe Karte war. „Der Gegenspieler hatte nicht mal die Chance, an den Ball zu kommen, weil der ins Aus ging“, schildert Wolf.

Sechs Minuten später dann die nächste rote Karte. Ein Empfinger Spieler wurde 20 bis 25 Meter vor dem Tor von zwei Nehrenern in Geleitschutz genommen. Robert Keller foulte und sah ebenfalls Rot. „Da hat er seine Fehlentscheidung wohl mit einer weiteren roten Karte revidieren wollen“, spekuliert Wolf.

Verschlafener Moment für zum Rückstand

In Hälfte zwei kassierte Empfingen dann in einem verschlafenen Moment nach einem Einwurf das 1:0. „Nehren hat verdient gewonnen. Da gibt es nichts. Sie waren besser. Und man hat auch gesehen, warum die in der Rückrundentabelle auf Platz eins stehen“, betont der Trainer.

„Zum Abschied tut mir am meisten Weh, dass das Spiel aufgrund vom Schiedsrichter keinem Spaß gemacht hat“, erklärt Wolf, der nächste Woche Freitag noch seinen Abschied von der SG Empfingen feiern wird. „Darauf freue ich mich. Es haben viele Spieler zugesagt und auch einige Ehemalige kommen wohl.“

SG Empfingen: Florian Werth, Noah Scheurenbran, Merdan Akklilic, Marius Tittjung (67. Philipp Kress), Felix Plocher (67. Christian Gier), Daniel Seemann, Timo Theurer, Nikolai Scheurenbrand (68. Sergen Erdem), Nico Rebmann, Paul Wössner (47. Max Blocher), Sonay Erdem.

Tore: 1:0 Marvin Steimle (55.).

Schiedsrichter: Matti Kastendeich, Max Meier, Ciara Kämpf

Zuschauer: 103