Warme Worte und herzlicher Empfang für den Ex-Trainer in Albstadt

1 Nur ein 0:0 trotz Überzahl. Trainer Alexander Eberhart war am Ende aber nicht komplett unzufrieden. Foto: Kara

Das Wiedersehen von Alexander Eberhart mit dem FC 07 Albstadt endete mit einem 0:0. Beide Teams waren trotzdem nicht unzufrieden. Allerdings musste die SG Empfingen den FC Rottenburg an der Tabellenspitze erneut ziehen lassen.









In der Landesliga gab es am Wochenende nicht nur eine Begegnung zwischen ehemaligen Spielern und ihren Ex-Vereinen – so wie im Derby zwischen den TSF Dornhan und dem SV Wittendorf – sondern auch mit einem Trainer und seinem früheren Verein.