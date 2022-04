1 Die SG Empfingen haderte nach dem Spiel gegen den SSC Tübingen mit den Entscheidungen der Schiedsrichter. Foto: Wagner

Einen gebrauchten Tag erwischte die SG Empfingen gegen Abstiegskandidaten SSC Tübingen.















Link kopiert

SG Empfingen – SSC Tübingen 0:1 (0:0) - "Gegen 14 Mann zu gewinnen ist schwierig, aber wir hätten es trotzdem schaffen können", fasste Phlipp Wolf die Partie seiner SG Empfingen zusammen. 14 Mann deshalb, weil der SSC Tübingen bei seinem knappen Sieg tatkräftige Unterstützung vom Schiedsrichtergespann erhalten hatte.

Elfmeter nicht gegeben

Dabei zeigten sich die Empfinger als die bessere Mannschaft, doch der letzte Zug zum Tor fehlte. Allerdings waren es immer wieder Debatten mit Schiedsrichter und Linienrichter, die Wolf sprachlos zurückließen. So wurde der SG in einer Situation ein Wechsel verwehrt, da der Schiedsrichter "zu weit weg stand", unverständliche Regeln über das Verhalten in der Coachingzone unterbreitet sowie Wolf das Coaching während einer Unterbrechung durch den Linienrichter untersagt. Doch die Höhe war für Wolf, als zwei offensichtliche Elfmeter nicht gegeben wurden. Zuerst war holte der Tübinger Torwart einen Empfinger im Eins gegen Eins von den Beinen und kurz vor Ende wurde Marcel Trick offensichtlich im Strafraum in die Hacken getreten. "Das war echt der Wahnsinn", so der angefressene Wolf nach dem Spiel.

Ein verschlafener Moment

Am Ende waren es die Tübinger, die mit ihrer ersten richtigen Chance in der zweiten Hälfte das 0:1 und damit den Sieg holten. Die Empfinger agierten etwas verschlafen, ein Tübinger spazierte durch das Mittelfeld und die Abwehr, legte quer auf Dimitrios Katsaras, der zum Tor des Tages einschob. In der 84. Minute sah ein Auswechselspieler nach einer Unsportlichkeit die rote Karte.

"Klar hätten wir das Spiel ohne die Elfmeter gewinnen müssen. Am Ende war es unser Unvermögen und die Hilfe der Schiris sowie eine falsche Entscheidung, die uns um den Sieg gebracht haben", erklärte Wolf, bei dem sich der Tübinger Co-Trainer sogar für den Sieg seines Teams entschuldigte.

Tor:

0:1 Dimitrios Katsaras (78.)