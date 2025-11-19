SG Empfingen – TSG Balingen II: Darüber ist der Ex-Empfinger Philipp Wolf vor dem Wiedersehen dankbar

Wenn die SG Empfingen und TSG Balingen II sich am Samstag treffen, ist es sportlich gesehen ein Spitzenspiel. Für Philipp Wolf ist es nicht nur deshalb eine spezielle Partie.

Am 16. Juni 2019 feierte die SG Empfingen mit einem 2:0-Sieg im Relegationsspiel über die Zweitvertretung des FC Holzhausen den Klassenerhalt in der Bezirksliga. An der Seitenlinie stand damals Philipp Wolf, der seine erste Saison als Trainer im Herrenbereich noch mit einem „Happy End“ abschloss. Über sechs Jahre später kehrt er am Samstag als Trainer der TSG Balingen II erstmals nach Empfingen zurück.

„Das ist schon ein besonderes Spiel. Ich denke, das werde ich merken, wenn ich am Samstag hinfahre. Man geht in die andere Kabine und trifft alte Bekannte“, erklärt Wolf im Gespräch mit unserer Redaktion. Seine Zeit bei der SGE beschreibt er rückblickend als „brutal lehrreich und intensiv“, zudem fügt er hinzu, „dass es fünf schöne Jahre“ waren.

Dank an die Verantwortlichen

Nach dem Fast-Abstieg folgten der Aufstieg und spannende Jahre in der Landesliga. Wolf sieht in Bezug auf diese Zeit auch das Thema Dankbarkeit im Vordergrund, schließlich schenkte der Verein ihm in einer schwierigen Phase das Vertrauen. „Achim Hank und Markus Saier haben sich damals in der Winterpause klar positioniert. Wenn man als junger Trainer so etwas hört, tut das natürlich gut. Es ist schon die Frage, ob und wie schnell ich wieder im Aktivenbereich gearbeitet hätte, wenn ich damals entlassen worden wäre.“

Eine besondere Konstellation ist auch das „Trainer-Duell“ mit Alexander Eberhardt, der in der dritten Saison Kommandogeber der Empfinger ist. Beide absolvierten bisher nur ein Freundschaftsspiel vor einigen Jahren gegeneinander, kennen sich aber trotzdem schon lange. Wolf erzählt eine Anekdote: „Ich war in Rangendingen damals als A-Jugendlicher zum ersten Mal in der Landesliga dabei. Wir haben 1:0 geführt, ich wurde kurz vor Schluss eingewechselt und habe noch das 2:0 geschossen. Trainer war damals Alexander Eberhart.“

Lob für Pascal Schoch

Trotz all dieser Konstellationen geht es am Samstag natürlich um drei Punkte. „Man fährt immer zu einem Spiel, um zu gewinnen. Da wird es keine besondere Herangehensweise geben. Empfingen hat eine sehr erfahrene und gute Mannschaft und mit Pascal Schoch einen Stürmer, der einfach zu gut für die Landesliga ist“, meint Wolf.

Blickt man auf die Aufstellung aus dem angesprochenen Relegationsspiel tauchen die Namen Nico und Dennis Rebmann auch heute noch regelmäßig auf. Marcel Trick folgte Wolf zur TSG, der heute als Sportliche Leiter tätige Denis Weing wurde eingewechselt. „Fünf bis zehn Spieler von damals sind heute noch im Verein“, so Wolf.

Gute Bedingungen

Seinem Ex-Verein traut er indes auch in der Zukunft noch viel zu: „Die Infrastruktur ist überragend und man hat auch die Power im Verein, um weitere Schritte zu gehen.“