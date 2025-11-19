SG Empfingen – TSG Balingen II: Darüber ist der Ex-Empfinger Philipp Wolf vor dem Wiedersehen dankbar

Wenn die SG Empfingen und TSG Balingen II sich am Samstag treffen, ist es sportlich gesehen ein Spitzenspiel. Für Philipp Wolf ist es nicht nur deshalb eine spezielle Partie.
Am 16. Juni 2019 feierte die SG Empfingen mit einem 2:0-Sieg im Relegationsspiel über die Zweitvertretung des FC Holzhausen den Klassenerhalt in der Bezirksliga. An der Seitenlinie stand damals Philipp Wolf, der seine erste Saison als Trainer im Herrenbereich noch mit einem „Happy End“ abschloss. Über sechs Jahre später kehrt er am Samstag als Trainer der TSG Balingen II erstmals nach Empfingen zurück.