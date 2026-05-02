SG Empfingen – SV Nehren: Eine kuriose Szene führt zum Tor des Tages

Die SG Empfingen hat ihr Heimspiel gegen Nehren mit 0:1 verloren – und muss sich damit wohl endgültig von der Meisterschaft verabschieden. Andrej Schlecht wird zum Unglücksraben.
LANDESLIGASG Empfingen – SV Nehren 0:1 (0:0). Kurz nach dem Seitenwechsel passierte es. Genauer gesagt in der 49. Minute. „Es war eine kuriose Szene“, meint SG-Cheftrainer Alexander Eberhart nach der Partie. Andrej Schlecht schickte sich an, einen Chip-Ball hinter die Abwehrkette abzulaufen. Gäste-Stürmer Burak Dursun stand im Abseits, die Fahne des Assistenten ging hoch. Als Dursun dann jedoch Schlecht in dessen Rücken anlief, musste dieser reagieren – und spitzelte die Kugel aus knapp 15 Metern über Kevin Fritz hinweg ins eigene Tor. Der Schiedsrichter interpretierte dies jedoch als eine neue Spielsituation und ließ den Treffer zählen.