SG Empfingen – SV Nehren: Eine kuriose Szene führt zum Tor des Tages

Die SG Empfingen hat ihr Heimspiel gegen Nehren mit 0:1 verloren – und muss sich damit wohl endgültig von der Meisterschaft verabschieden. Andrej Schlecht wird zum Unglücksraben.

LANDESLIGASG Empfingen – SV Nehren 0:1 (0:0). Kurz nach dem Seitenwechsel passierte es. Genauer gesagt in der 49. Minute. „Es war eine kuriose Szene“, meint SG-Cheftrainer Alexander Eberhart nach der Partie. Andrej Schlecht schickte sich an, einen Chip-Ball hinter die Abwehrkette abzulaufen. Gäste-Stürmer Burak Dursun stand im Abseits, die Fahne des Assistenten ging hoch. Als Dursun dann jedoch Schlecht in dessen Rücken anlief, musste dieser reagieren – und spitzelte die Kugel aus knapp 15 Metern über Kevin Fritz hinweg ins eigene Tor. Der Schiedsrichter interpretierte dies jedoch als eine neue Spielsituation und ließ den Treffer zählen.

„Klare Fehlentscheidung“ „Es war eine klare Fehlentscheidung“, behauptet der Unglücksrabe Schlecht. „Der Schiedsrichter hat sich dann nach dem Spiel entschuldigt.“ Umso bitterer natürlich, dass dieses Eigentor der entscheidende Treffer in einem hart umkämpften Spiel sein sollte. Eberhart stellte aber klar, dass die Schuld an der Heimniederlage auch in den eigenen Reihen zu suchen sei: „Wir hatten nicht die Spielkontrolle, die wir uns wünschen. Nehren hat – gerade nach dem 0:1 – leidenschaftlich verteidigt.“

Chancen für einen eigenen Treffer hatten die Empfinger genug. Nico Rebmann scheiterte per Freistoß an Nehrens Keeper Michael Geiger, ein Schuss von Philipp Kress wurde im letzten Moment geblockt und Top-Torjäger Pascal Schoch scheiterte gleich mehrfach aus vielversprechender Position.

Zieht Balingen noch weiter davon?

Nach zuletzt vier Siegen in Serie ist diese Partie nun also ein Dämpfer für die SGE. Zum einen hat die U23 der TSG Balingen, am Sonntag mit einem Sieg beim VfL Mühlheim auf sieben Punkte davonzuziehen – und das bei einem absolvierten Spiel weniger. Zum anderen besiegte der SV Zimmern o.R. am Mittwochabend den VfB Bösingen souverän mit 3:0, womit der Empfinger Vorsprung auf den Tabellendritten auf nur einen Zähler schrumpft.

Nehren klettert

Der SV Nehren darf sich indes an diesem Spieltag über einen Sprung in der Tabelle freuen. Nach dem Auswärtssieg ist das Team von Cheftrainer Pedro Keppler nun Vierter und hat damit Bösingen und den VfL Pfullingen, der gegen den BSV Schwenningen nicht über ein 1:1-Remis hinauskam, überholt.

SG Empfingen: Fritz, D. Rebmann, Schüssler, Sonay (75. Göttler), Schoch, Wössner (61. Scheurenbrand), Kress (89. Ramic), Tittjung (63. Erdem), N. Rebmann, Schlecht, Mihic (83. Zug). SV Nehren: Geiger, Rempfer, Sinz, Weiß, Binder, Bauknecht (73. Tzialidis; 85. Nill), Dursun (63. Bahle), Schindler, Keller, Steimle, Dorka (90.+7 Fauser). Tore: 0:1 Schlecht (Eigentor, 49.). Zuschauer: 200.