1 Kickers-Trainer Ramon Gehrmann (re., neben dem Sportlichen Leiter Lutz Siebrecht) spielt am Mittwoch mit seinem Team im Pokal bei der SG Empfingen. Foto: imago//Robin Rudel

Die Stuttgarter Kickers treten am Mittwoch in der zweiten Runde des WFV-Pokals bei Landesligist SG Empfingen an. Wie sich der Fußball-Oberligist schlagen wird, können Sie hier verfolgen.

Empfingen - Die erste Runde haben die Stuttgarter Kickers mit dem 2:0 bei Verbandsligist TSG Tübingen glanzlos, aber souverän überstanden. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann in der zweiten Runde des WFV-Pokals am Mittwoch um 18 Uhr zu Landesligist SG Empfingen. Nicht mit dabei sind die verletzten Niklas Kolbe, Theo Rieg, Mijo Tunjic und Markus Obernosterer sowie Kevin Dicklhuber (private Gründe). Bei Obernosterer wurde am Mittwoch eine Kapselverletzung am Sprunggelenk diagnostiziert. Er fällt genauso wie Kolbe noch sieben bis 14 Tage aus.

Ob und wie die Kickers die Pokal-Hürde in Empfingen nehmen werden, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Die neue Oberliga-Saison beginnt am 6. August. Die Stuttgarter Kickers treffen am 1. Spieltag am 7. August zu Hause ab 14 Uhr auf den FC Astoria Walldorf II.