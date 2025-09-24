SG Empfingen startet Patenschaft: „Gemeinsam wachsen – Zukunft gestalten“

Die Sportliche Leitung der SG Empfingen hat unserer Redaktion erklärt, was es mit der eigenen Patenschaft auf sich hat – künftig wird die eigene Jugend von „Paten“ gefördert.
Wer den Vereinsnamen SG Empfingen liest, denkt im ersten Moment an den in Rot gekleideten Landesligisten. Doch die Spielgemeinschaft umfasst nicht nur die erste und zweite Herrenmannschaft, sondern auch zahlreiche Jugendteams: Mehr als 160 Kinder und Jugendliche – von den Bambini bis zur A-Jugend – tragen das Trikot der SG. Künftig sollen beide Seiten enger als je zuvor miteinander verbunden werden.