SG Empfingen startet Patenschaft: „Gemeinsam wachsen – Zukunft gestalten“

Die Sportliche Leitung der SG Empfingen hat unserer Redaktion erklärt, was es mit der eigenen Patenschaft auf sich hat – künftig wird die eigene Jugend von „Paten“ gefördert.

Wer den Vereinsnamen SG Empfingen liest, denkt im ersten Moment an den in Rot gekleideten Landesligisten. Doch die Spielgemeinschaft umfasst nicht nur die erste und zweite Herrenmannschaft, sondern auch zahlreiche Jugendteams: Mehr als 160 Kinder und Jugendliche – von den Bambini bis zur A-Jugend – tragen das Trikot der SG. Künftig sollen beide Seiten enger als je zuvor miteinander verbunden werden.

Patenschaft zwischen Aktiven und Junioren „Wir sind einer der wenigen Vereine in der Umgebung, die für alle Altersklassen Mannschaften stellen können“, erklärt Denis Weing, Sportlicher Leiter in Empfingen. Tatsächlich: Neben wenigen Ausnahmen wie der TSG Balingen, dem SV Zimmern oder auch der SG Empfingen selbst gibt es in der Region kaum Vereine, die eine vollständige Jugendabteilung anbieten – einzig die eigene C-Jugend läuft als Spielgemeinschaft mit dem SV Fischingen auf.

Darüber hinaus betont Weing, dass in Empfingen 25 Mädchen Fußball spielen. Er ergänzt, dass der weibliche Nachwuchs nicht „auf mehrere Jugendteams aufgeteilt“, sondern „als eine Mannschaft“ aktiv ist. Damit verfügt Empfingen über einen reichen Pool an potenziellen Hoffnungsträgern – eine Grundlage, aus der in der Sportlichen Leitung eine große Idee entstanden ist: „Wir haben ein Patenschaftskonzept ins Leben gerufen, bei dem Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft unsere Jugendteams begleiten und fördern.“

Vier Paten pro Mannschaft

Im Detail sieht das so aus: Vier Spieler – in der Regel zwei aus der ersten und zwei aus der zweiten Mannschaft – werden jeweils einer Jugendmannschaft fest zugeteilt und übernehmen dort eine Patenschaft. Die Paten sollen regelmäßig bei Trainingseinheiten anwesend sein, auch einmal selbst eine Einheit leiten und vor allem als Ansprechpartner sowie direkte Vorbilder für die Jugend fungieren.

„Die aktiven Spieler sollen die Kinder kennenlernen, eine Bindung aufbauen und die Jugendlichen dabei fördern, eines Tages selbst im aktiven Bereich zu spielen. Wir wollen die Junioren nach der Jugendzeit im Verein behalten“, beschreibt Weing das Ziel des Projekts. Passen dazu, folgt die Patenschaft dem Leitfaden „Gemeinsam wachsen – Zukunft gestalten“.

Damit die Generationen noch enger zusammenwachsen, setzt jede Jugend im Training einen klaren Schwerpunkt. So stehen bei der D-Jugend vor allem Technik, Wettkampferfahrung und Eigenverantwortung im Vordergrund.

Einfluss von Julian Nagelsmann

Hier könnte sich sogar der Einfluss von Julian Nagelsmann bemerkbar machen: Einer der D-Jugend-Paten, Empfingens Co-Trainer Matthias Stüber, spielte von der U12 bis zur U19 im Trikot der TSG Hoffenheim – und wurde dabei zeitweise von Nagelsmann trainiert. Damit färbt der aktuelle Bundestrainer indirekte auf die Jugendarbeit in Empfingen ab.

Die Idee für eine Jugendförderung entstand bereits zum Ende der vergangenen Saison. Inzwischen steht das Projekt kurz vor dem Start, und besonders die Jugendtrainer freuen sich auf die zusätzliche Unterstützung durch die Paten. Für Weing ist klar: „Wir wollen den nächsten Schritt gehen, unseren Jugendspielern etwas bieten und dabei auf die Hilfe unserer aktiven Spieler setzen. Wir sind sehr stolz, dass die Spieler da mitziehen und die Verantwortung übernehmen“.