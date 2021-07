1 Die SG Empfingen hat sich gegen den Bezirksligisten SV Villingendorf mit 7:1 durchgesetzt. Foto: Wagner

SV Villingendorf – SG Empfingen 1:7 (0:4). Schon prächtig in Torlaune zeigte sich Philipp Wolfs SG Empfingen unter der Woche im Testspiel bei Bezirksligist SV Villingendorf.

Besonders Torjäger Nikolai Scheurenbrand zeigte sich gut aufgelegt und erzielte ab der 10. Spielminute binnen einer Viertelstunde gleich vier Treffer in Folge, was gleichzeitig auch der Pausenstand war. "Dazu muss man aber auch sagen, dass wir anfangs auch durch Nachlässigkeiten der Villingendorfer Defensive eingeladen wurden", so SG-Coach Wolf, der im Gegensatz zum jüngsten Spiel gegen Holzhausen, mit der Defensivarbeit seiner Jungs nicht so zufrieden war.

Hohes Tempo vor allem in der Spitze

"Wir haben meiner Meinung nach zu viele Chancen zugelassen, dass der Bezirksligist daraus nur ein Tor erzielte, ist vielleicht der Unterschied zur Landesliga", analysiert Wolf im Groben den frühen Leistungsvergleich.

Der Empfinger Trainer wechselte im 30-Minutentakt jeweils vier Akteure aus, sodass der gesamte Kader, der mit zum Spiel gekommen war, zum Einsatz kam. Auffällig in dieser Begegnung war das Tempo, das die SG im Spiel in die Spitze mit ihren schnellen Leuten wie Dominik Bentele oder Sonay Erdem an den Tag legte.

Ein kleiner Wermutstropfen des Vergleichs war, dass mit Nico Rebmann, Matthias Mock und Dominik Bentele gleich drei angeschlagene Spieler zu beklagen sind. Da studienbedingt weitere Akteure ausfallen, will Phillipp Wolf versuchen, eines der beiden am Samstag und Sonntag vereinbarten Testspiele gegen Hirrlingen und die U23 der TSG Balingen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Tore: 0:1 (10.), 0:2 (12.), 0:3 (18.), 0:4 (25.) alle Nikolai Scheurenbrad, 1:4 (57.) Dennis Kimmich, 1:5 (70.) Philipp Kress, 1:6 (74.) Sonay Erdem, 1:7 ( 81.) Nico Rebmann.