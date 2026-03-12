SG Empfingen gegen TuS Ergenzingen: Enge Personaldecke, aber ganz andere Ausgangslage

Im Derby bei der SG Empfingen stehen sich am Samstag zwei Gegner gegenüber, die in der Tabelle viel Abstand zueinander haben. Für Ergenzingen wird es immer enger.
SG Empfingen – TuS Ergenzingen (Samstag, 15 Uhr). In Empfingen empfängt der Tabellendritte die weiterhin stark abstiegsbedrohten Gäste aus Ergenzingen. Deren sieglos Serie von elf Spielen hält weiterhin an und auch im Heimspiel vom vergangenen Wochenende gegen den VfL Pfullingen war für die Mannschaft von Florian Schwend neuerdings nichts zu holen.