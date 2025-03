Die Empfinger Spieler dürften sich vor allem darauf freuen, wieder auf ihrem heimischen Kunstrasenplatz spielen zu können und nicht auf einem holprigen Rasen wie in der Vorwoche in Dornhan.

SG Empfingen – SV Nehren (Samstag, 15 Uhr). Empfingens Spielertrainer Daniel Seemann, der mit seiner Einwechslung und seiner Vorlage die SG zum Ausgleich führte, versucht die dürftige Leistung seines Teams richtig einzuordnen.

Seemann wird deutlich

„Die Erwartungen an unsere Mannschaft halte ich teilweise für etwas überzogen. Wir haben doch auch einige Spieler in unseren Reihen, die noch nicht höherklassig gespielt haben. Es ist völlig vermessen, wenn geglaubt wird, dass wir einen Gegner wie Dornhan auf solch einen schwierigen Untergrund herspielen müssten. In solchen Spielen auf einem schwierigen Platz ist es doch offensichtlich, dass es uns an Führungsspielern mangelt, die das Zepter auch mal in die Hand nehmen. Die Mannschaft benötigt noch Zeit, dass sie auch mit solchen Bedingungen besser klarkommt. Zumal wir spielerisch sicher nicht zu den besten Teams in der Liga gehören. Unser Spiel mit Ball war an diesem Tag nicht gut, und die Dornhaner haben es aber auch gut gemacht, und wir haben mit Ball keine Lösungen gefunden.“

Auf ihrem Kunstrasenplatz sollten sich die Empfinger gegen den SV Nehren am Samstag wieder etwas leichter tun. Der Gegner, so glaubt Seemann, der unter der Woche in Ruit bei einem Trainerlehrgang weilte, wird es ihnen nicht leicht machen. „Das ist eine abgezockte Mannschaft, da müssen wir auch körperlich im Zentrum dagegen halten.“

Böse Erinnerungen an das Hinspiel

Im Hinspiel führten die Empfinger bis Mitte der zweiten Halbzeit, ehe Nehren mit der Einwechslung von Raphael Nill und Marvin Hamm die Partie innerhalb von drei Minuten durch einen Doppelschlag noch zu ihren Gunsten wendete.

Personelle Veränderungen wird es nach der dürftigen Leistung gegen Dornhan wohl die eine oder andere geben. Der Einsatz von Nico Rebmann, der in Dornhan bereits gefehlt hat, ist weiter fraglich.

Der SV Nehren ist mit einem knappen Heimerfolg nach der Winterpause gestartet. Gegen den SC 04 Tuttlingen reichte dafür ein Treffer von Nikolaos Tzialidis.