FC 08 Villingen zieht Zwischenbilanz Doppelaufstieg hat den „Verein an seine Belastungsgrenzen gebracht“

Rund vier Wochen vor dem Re-Start in der Regionalliga Südwest ist die Situation – sportlich wie wirtschaftlich – beim FC 08 Villingen sehr angespannt. Die Verantwortlichen sind am Freitag mit einer Pressemitteilung in die Offensive gegangen, schildern darin die aktuelle Lage.