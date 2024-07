1 Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Volker Leucht (von links), Mark Neidinger und Florian Renz. Foto: SG Empfingen

Weiterhin recht rührig zeigt sich der Ausschuss der Jugendabteilung der SG Empfingen. Dessen Mitglieder scheuen sich auch keineswegs vor neuen Wegen.









So wird ab September der 17-jährige Empfinger Mark Neidinger sein „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ) zu 70 Prozent an der Grund- und Werkrealschule und zu 30 Prozent bei der Jugend der SGE verbringen. Schulleiterin Susanne Kökert und Jugendtrainer Florian Renz werden den jungen Mann in dieser Zeit begleiten.