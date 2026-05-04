SG Empfingen: Der Traum vom Aufstieg ist am Leben

Die SG Empfingen blickt nach dem 0:1-Dämpfer gegen Nehren nach vorne. Im Saison-Schlussspurt gilt es, den Relegationsplatz gegen den Verfolger aus Zimmern zu verteidigen.
Dass die Meisterschaft in der Landesliga spätesten seit diesem Wochenende wohl beschlossene Sache ist, scheint ein offenes Geheimnis zu sein. Die SG Empfingen verliert ihr Heimspiel gegen den SV Nehren unglücklich mit 0:1, die TSG Balingen II erledigte indes ihre Hausaufgaben beim VfL Mühlheim mit 3:1. Somit hat die U23-Auswahl des Regionalligisten nun sieben Punkte mehr auf dem Konto als der Verfolger aus Empfingen – und das bei einem absolvierten Spiel weniger.