Die SG Dornstetten bekommt es am Samstag mit dem Vorletzten zu tun. Dementsprechend peilt Trainer Oliver Valha mit seinem Team einen Auswärtssieg an – warnt aber vor einem unangenehmen Gegner.









SG Gutach/ Wolfach – SG Dornstetten (Samstag, ab 18 Uhr). Es ist eigentlich ein Pflichtsieg, den die Dornstettenerinnen am Samstagabend in der Curt-Liebich Sporthalle in Gutach einfahren müssen. Denn die Gastgeberinnen stehen derzeit mit 4:30 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.