SG Dornstetten: Abstiegskampf, alte Freunde und eine völlig neue Aufgabe für Kai Totzl

Für Kai Totzl geht es mit der SG Dornstetten im Saisonentspurt um den Klassenerhalt. Gleichzeitig könnte der frühere Wittendorfer seinem Ex-Verein im Aufstiegsrennen entscheidend.

In der aktuellen Saison kämpft die SG Dornstetten in der Bezirksliga Nordschwarzwald um den Klassenerhalt. Die SG belegt den 14. Platz und hat drei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (SV Althengstett) und sechs Punkte auf das rettende Ufer, belegt von der SG Oberreichenbach/​Würzbach. Ein Ligaverbleib ist allerdings unwahrscheinlich, denn das Restprogramm ist alles andere als leicht. Am kommenden Freitag geht es zuhause gegen die zuletzt formschwachen Gechinger. Am vorletzten Spieltag muss man auswärts gegen den Meister Sulz ran und beim Saisonfinale geht es gegen den VfL Nagold II. „Eventuelles Zitat Kai Totzl“

Ein flexibler Spieler Spielertrainer Kai Totzl wechselte zur Rückrunde der vergangenen Saison zum damaligen Kreisligisten. Er kam vom SV Wittendorf, mit dem er noch in der Landesliga spielte. „Das war für mich eine ganz neue Herausforderung. Als Spielertrainer kommst du nach Dornstetten und hast eine andere Funktion als vorher als Spieler“, so Totzl.

In Dornstetten haben bekannte Gesichter auf Totzl gewartet. Unter anderem sein Trainerkollege Tim Jung, mit dem der ehemalige Wittendorfer schon beim SV zusammengespielt hatte.

Über seine ersten eineinhalb Jahre bei der SG spricht Totzl deshalb durchweg positiv: „Durch Tim, mit dem ich schon sehr lange befreundet bin und mit dem ich sieben Jahre in Wittendorf zusammengespielt habe, war von Anfang an ein großes Vertrauen da. Er hat mir den Einstieg sehr erleichtert und mich in vielen Dingen unterstützt. Auch die Mannschaft hat mich überragend aufgenommen und mir vieles einfacher gemacht. Am Ende war es definitiv der richtige Schritt für mich.“

Nach einem halben Jahr bei der SG konnte sich Kai Totzl als Kreisliga-A1-Meister krönen und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen. Dabei bringt der frühere Landesligaspieler viel Erfahrung in die Mannschaft ein. Beim SV Wittendorf spielte Totzl jahrelang auf der linken Außenbahn – sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld. Doch durch personelle Engpässe ist Totzl in Dornstetten gezwungen, in der Innenverteidigung zu agieren. „Ich bin vielseitig – sagen wir es mal so“, sagt Totzl mit einem Schmunzeln.

Das komische Gefühl

In dieser Bezirksligasaison kam es auch zum Wiedersehen zwischen Kai Totzl und seinem ehemaligen Verein SV Wittendorf. „Das Hinspiel war gleich das erste Spiel der Saison, das haben wir mit 2:1 verloren. Es war echt komisch – sonst geht man seit acht Jahren immer in dieselbe Kabine und plötzlich muss man auf die andere Seite. Trotzdem war es ein schönes Gefühl, die ganzen Leute in Wittendorf wiederzusehen. Niemand hat einem irgendetwas übel genommen. Es war einfach schön, wieder dorthin zu kommen. Klar hätte ich gern etwas Zählbares aus dem Spiel mitgenommen.“

Drei Spieltage vor Saisonende liegt der SV Wittendorf nur drei Punkte hinter dem zweiten Tabellenplatz, den aktuell die Sportfreunde Gechingen belegen. Ausgerechnet Totzl könnte seinem ehemaligen Verein am kommenden Freitag einen großen Gefallen tun, wenn die SG Dornstetten zuhause auf Gechingen trifft.