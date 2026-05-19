SG Dornstetten: Abstiegskampf, alte Freunde und eine völlig neue Aufgabe für Kai Totzl

Für Kai Totzl geht es mit der SG Dornstetten im Saisonentspurt um den Klassenerhalt. Gleichzeitig könnte der frühere Wittendorfer seinem Ex-Verein im Aufstiegsrennen entscheidend.
In der aktuellen Saison kämpft die SG Dornstetten in der Bezirksliga Nordschwarzwald um den Klassenerhalt. Die SG belegt den 14. Platz und hat drei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (SV Althengstett) und sechs Punkte auf das rettende Ufer, belegt von der SG Oberreichenbach/Würzbach. Ein Ligaverbleib ist allerdings unwahrscheinlich, denn das Restprogramm ist alles andere als leicht. Am kommenden Freitag geht es zuhause gegen die zuletzt formschwachen Gechinger. Am vorletzten Spieltag muss man auswärts gegen den Meister Sulz ran und beim Saisonfinale geht es gegen den VfL Nagold II. „Eventuelles Zitat Kai Totzl“