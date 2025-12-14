SG Bräunlingen – FC 08 Villingen: Halbfinale – Nullachter träumen nun von einem Coup gegen den SC Freiburg

Landesligist SG Bräunlingen schnuppert am Pokal-Coup, doch am Ende setzen sich die B-Junioren des FC 08 Villingen durch. Der Oberligist steht im SBFV-Pokal-Halbfinale.
SBFV-Pokal, B-Junioren: SG Bräunlingen – FC 08 Villingen 1:3 (0:2). Als Lion Rehling auf dem Bräunlinger nach 49 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer bejubelt, keimt beim Landesligisten am Samstag Hoffnung auf eine ganz große Überraschung auf. „Danach hatten wir so zehn Minuten Probleme“, blickt Zoltan Kovac auf diese Phase des Cup-Derbys.