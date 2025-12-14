SG Bräunlingen – FC 08 Villingen: Halbfinale – Nullachter träumen nun von einem Coup gegen den SC Freiburg

Landesligist SG Bräunlingen schnuppert am Pokal-Coup, doch am Ende setzen sich die B-Junioren des FC 08 Villingen durch. Der Oberligist steht im SBFV-Pokal-Halbfinale.

SBFV-Pokal, B-Junioren: SG Bräunlingen – FC 08 Villingen 1:3 (0:2). Als Lion Rehling auf dem Bräunlinger nach 49 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer bejubelt, keimt beim Landesligisten am Samstag Hoffnung auf eine ganz große Überraschung auf. „Danach hatten wir so zehn Minuten Probleme“, blickt Zoltan Kovac auf diese Phase des Cup-Derbys.

Doch nach 66 Minuten macht der Nullachter Danilo Puresevic mit dem dritten Treffer des Favoriten alles klar. „Wir haben am Ende verdient gewonnen. Das war nicht einfach“, verweist der Villinger Übungsleiter auf viele erkrankten Spieler. Deshalb war unter der Woche an ein „normales“ Mannschaftstraining kaum zu denken. Selbst eine Absage stand in Raum.

„Ich bin einfach sehr froh, wie es die Jungs vor allem in der ersten Hälfte gemacht haben“, sah Kovac eine verdiente 2:0-Führung zur Pause nach einem Eigentor der Bräunlinger (25.) und dem ersten Treffer von Doppelpacker Danilo Puresevic (32.).

SG Bräunlingen

Markus Anker ärgerte sich über die zu passive erste Hälfte der SG: „Wir haben den FC 08 spielstärker erwartet, uns deshalb auch defensiver aufgestellt. Villingen ist verdient mit dem 2:0 in die Kabine gegangen. Da hatten wir hauptsächlich verteidigt“, sah der Trainer der SG Bräunlingen eine klare Steigerung seiner Schützlinge. „Wir haben auf 4:4:2 umgestellt. Damit hatte Villingen durchaus Schwierigkeiten“, notierte Anker den „verdienten“ Anschlusstreffer.

Mit dem 3:1 des FC 08 sei die Partie aber entschieden gewesen. „Für mich war das definitiv kein Unterschied von zwei Klassen. Der Villinger Sieg war aber verdient.“

Für die Nullachter geht es im SBFV-Pokal nun im Halbfinale Anfang April weiter. Dann könnte Villingen auch auf den SC Freiburg treffen, der aber zunächst das Stadtduell gegen den PTSV Jahn im März 2026 für sich entscheiden muss.