Die Spannung steigt stündlich: Der FC 08 Villingen steigt am Samstag (14 Uhr) mit dem Spiel bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz in die Regionalliga-Saison 2024/25 ein. Mit uns können Sie nicht nur bei diesem heißen Duell live dabei sein.

Die Vorfreude ist riesengroß, die Verantwortlichen der Hessen erwarten an der Johannisstraße 45 in Fulda gegen den Aufsteiger aus dem Schwarzwald viele Fans.

„Wir hoffen auf 1800 Zuschauer. Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig“, fiebert auch Barockstadt-Teammanager Maximilian Hainer dem Auftaktspiel entgegen. Dabei rechnet er auch mit mindestens 50 Anhängern des Oberliga-Meisters aus Villingen.

Natürlich fiebern auch die Nullachter ihrer ganz besonderen Premiere entgegen.

„Die Regionalliga ist letztlich die letzte Klasse vor unseren drei Profiligen. Entsprechend ist hier der Übergang in das Profigeschäft natürlich noch näher, um nicht zu sagen fließend, da bereits viele Mannschaften in dieser Liga das Profitum umsetzen. Wir werden hier auf sehr spielstarke und physisch starke Mannschaften treffen“, weiß 08-Coach Mario Klotz, dass es für den südbadischen Pokalsieger und DFB-Pokal-Teilnehmer in der neuen Runde nur um den Klassenerhalt gehen kann.

Die Neuen und die Abgänge

Mario Klotz setzt dabei mit Luis Dettling (Karlsruher SC U19), Karlo Kuranyi (VfB Stuttgart), dem Sohn von Kevin Kuranyi, Torwart-Rückkehrer Andrea Hoxha (Bremer SV), Flavio Santoro (TSG Backnang), Ivo Colic (Stuttgarter Kickers) oder Admir Osmicic (VfL Nagold) auf einige Neue, die nicht nur beim jüngsten 4:2 bei der Generalprobe gegen den SSV Reutlingen auf sich aufmerksam machten. Daniel Caligiuri (Ziel unbekannt), Nico Rodewald (Sportfreunde Dorfmerkingen), Abdoulie Mboob (Türkischer SV Singen), Dennis Klose (TSG Balingen), Matthias Stüber (FSV 08 Bietigheim-Bissingen) und Abdulie M’Boob (TSV Singen) sind dagegen nicht mehr an Bord. Abwehrchef Jonas Busam fällt noch bis ins neue Jahr mit einem Kreuzbandriss aus.

Los geht die bis zum 17. Mai 2025 dauernde Saison für die Klotz-Schützlinge also am 27. Juli (Samstag, 14 Uhr) mit der Fahrt zur bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Dieses Auswärtsspiel in Hessen können unsere Abonnentinnen und Abonnenten mit unserem Livestream miterleben. Genauso wie alle weiteren 16 Begegnungen der Villinger auf fremden Plätzen. Wir übernehmen dabei die Bewegtbilder von leagues.football.

