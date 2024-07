SG Barockstadt – FC 08 Villingen: Nullachter starten am Freitag um 14 Uhr zu ihrem neuen Abenteuer

Nullachter starten am Freitag um 14 Uhr zu ihrem neuen Abenteuer

1 Der Kader des FC 08 Villingen: Enrico Krieger, Admir Osmićić, Fabio Liserra, Dominik Emminger, Marcel Sökler, Tim Zölle, Karlo Kuranyi, Ivo Čolić, Mokhtar Boulachab (hinten von links), Georgios Pintidis, Alica Cristilli (Physiotherapeutin), Armin Distel (Vorstand Marketing & Strategie), Reinhard Warrle (Vorstand Finanzen), Tarek Schlehuber (Mannschaftsarzt), Mario Klotz (Cheftrainer), Adam Adamos (Co-Trainer), Daniel Siegler (Torwarttrainer), Markus Felgenhauer (Betreuer), Angelo Rinaldi (Mitte), Jonas Brändle, Leon Albrecht, Flavio Santoro, Andrea Hoxha, Kevin Ehmann, Nico Tadic, Samet Yilmaz und Ergi Alihoxha (vorne). Foto: Marc Eich

Coach Mario Klotz sagt: „Bei uns herrscht eine große Vorfreude auf das erste Spiel (Samstag, 14 Uhr).“ Wir streamen das Auftaktspiel der Nullachter – wie alle Auswärtsspiele des Aufsteigers – live.









Endlich! Der Start des FC 08 Villingen in sein neues Kapitel Regionalliga steht kurz bevor. Ab Samstag (14 Uhr) wollen die Nullachter in der Partie bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ihr erstes Erfolgserlebnis feiern. „Wir gehen es mit voller Vorfreude an, wissen aber auch um unsere erste schwere Aufgabe“, sagt 08-Trainer Mario Klotz.