SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee: Mindestens 30 Tore – Raphael Hopf hat große Ziele in der Kreisliga A3

Mindestens 30 Tore – Raphael Hopf hat große Ziele in der Kreisliga A3

1 Raphael Hopf (in Blau) möchte in der Saison mindestens 30 Tore schießen. Foto: Andreas Wagner

Raphael Hopf und die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee haben den perfekten Saisonstart hingelegt. Er schoss in den ersten beiden Spieltagen sieben Tore und hat mit uns über seine persönlichen Ziele für die Spielzeit in der Kreisliga A3 gesprochen.









Die SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee ist in der vergangenen Saison von der Bezirksliga in die Kreisliga abgestiegen. Nun muss die SG in der A3 ran und hat dort einen quasi perfekten Saisonstart hingelegt. Das Team holte aus den ersten beiden Spieltagen die volle Punktzahl und hat ein überragendes Torverhältnis von 15:2.