SF Gechingen: Wolfgang Neumann ist deutscher Meister

1 Mit Wolfgang Neumann haben die SF Gechingen einen neuen deutschen Meister. Foto: SFG

Vier Gechinger Bogenschützen treten bei den deutschen Meisterschaften in Wiesbaden an. Wolfgang Neumann holt Gold. Jonathan Vetter erwischt es allerdings schon im Achtelfinale.









Link kopiert



Insgesamt vier Starter aus Gechingen waren in Wiesbaden bei den deutschen Bogenschießen-Meisterschaften am Start. Zum Auftakt bei gutem Wetter konnte Compound-Master-Schütze Wolfgang Neumann dabei mit einer Klasse-Leistung am Schluss mit einem Ring Vorsprung bei 22 Teilnehmern den deutschen Meistertitel mit nach Hause nehmen. In den Vorjahren konnte er mehrfach Top-Platzierungen erringen.