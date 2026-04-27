SF Gechingen: Vetter holt langersehnte Medaillen für Deutschland

Der Bundestrainer wurde schon unruhig, doch die deutschen Bogenschützen haben endlich ihre ersten Medaillen in dieser Saison geholt – auch dank Jonathan Vetter.
Beim Weltcup im April in Mexiko gingen die deutschen Bogenschützen noch leer aus, doch nun hat es beim European Grand Prix in der Türkei mit den ersten Medaillen der neuen Saison geklappt. Und das lag nicht zuletzt an Jonathan Vetter. Das Eigengewächs der SF Gechingen, das derzeit auf Platz 13 der Weltrangliste steht, holte in Antalya Gold mit den Recurve-Herren und Bronze im Mixed.