SF Gechingen: Nicht mehr Nummer 2 im Kreis Calw – und jetzt?

1 Die SF Gechingen (in Schwarz) haben in der Rückrunde der Bezirksliga Nordschwarzwald abgebaut. Foto: Wasserbauer In den vergangenen Jahren gab es eine klare Hackordnung im Kreis Calw: Der VfL Nagold marschiert voran – und dahinter folgen die SF Gechingen. Das ist jetzt vorbei.







Link kopiert



Noch in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald schien alles seinen gewohnten Gang zu gehen: Die SF Gechingen und der TuS Ergenzingen lieferten sich einen Zweikampf um den Meistertitel. Die Sportfreunde hatten als Landesliga-Absteiger hervorragende Karten, den angepeilten sofortigen Wiederaufstieg in die Tat umsetzen – und damit die Nummer 2 im Kreis Calw hinter dem VfL Nagold zu bleiben. Doch dann folgte in der Rückrunde der Einbruch. Den Meistertitel machen an diesem Samstag (15.30 Uhr) der TuS Ergenzingen und die Spvgg Freudenstadt unter sich aus. Aus dem Kreis Calw wird Grün-Weiß Ottenbronn am Ende auf jeden Fall vor den SF Gechingen stehen. Auch der SV Gültlingen ist besser platziert als die Sportfreunde. Und selbst Aufsteiger SV Althengstett könnte sie nach diesem letzten Spieltag noch überholen.