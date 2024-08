SF Gechingen: Nicht mehr in der Favoritenrolle

1 Anna Knepper wechselte nach Berneck. Foto: Kraushaar

Die Gechinger Frauen bereiten sich auf eine Saison vor, die unter ganz anderen Vorzeichen steht.









Die Fußballerinnen der SF Gechingen haben die Bezirksliga mit Siegen gegen die beiden Spitzenteams SG Bierlingen/Weiler/Trillfingen (3:1) und SC Neubulach (2:0) auf der Zielgeraden nochmals richtig spannend gemacht und die Saison als Vizemeister abgeschlossen. Das Interesse an einem Aufstieg in die Regionenliga hatte sich jedoch in Grenzen gehalten – auch weil die beiden besten Stürmerinnen Anna Knepper und Lisa Bühler in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Bühler (13 Tore; inzwischen verheiratete Betz) will kürzer treten, Knepper (15 Tore) wechselt zum Landesligisten Spvgg Berneck/Zwerenberg.