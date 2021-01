Sexueller Übergriff in Nagold Frau an Auto von fremdem Mann begrapscht

Nagold - Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich eine jüngere Frau in der Lindachstraße gegen 7 Uhr in ihr geparktes Auto hineingebeugt, um darin etwas zu verstauen. Ein bislang noch unbekannter Täter nutzte diese Situation aus und fasste die Geschädigte unsittlich an. Jene machte in der Folge durch lautes Schreien auf sich aufmerksam, sodass Passanten hinzukamen.