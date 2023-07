Kaum aussprechbar sind die Taten, die von sexualisierter Gewalt betroffene Kinder erleben mussten. Dennoch ist es in einem Prozess notwendig, das Schweigen zu brechen, um die Straftat aufzuklären. Labradorhündin Leia sitzt bei Gerichtsverhandlungen wie ein Schutzschild zwischen den Betroffenen und den Angeklagten. Was bewirkt sie und wie reagieren Richter, wenn Leia an der Seite von Kindern in den Gerichtssaal kommt?