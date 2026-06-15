Sexueller Missbrauch: Mann masturbiert in Haslach vor Mädchen

1 Der 56-Jährige soll vor den Mädchen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Foto: andranik123 – stock.adobe.com Zu einem sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt soll es am Samstagnachmittag in Haslach in der Straße „Am Schafsteg“ gekommen sein.







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Zu einem sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt soll es am Samstagnachmittag in Haslach in der Straße „Am Schafsteg“ gekommen sein. Das berichtet die Polizei. Demnach hielten sich zwei minderjährige Mädchen gegen 15 Uhr an einer Wassertretstelle auf, als sie einen Mann bemerkten, der sich zuerst im Wasser und im Anschluss sitzend auf einer Bank aufhielt. Nachdem beide Mädchen mehrere Meter entfernt auf einer Bank saßen, soll der polizeibekannte 56-Jährige Blickkontakt zu den beiden aufgenommen und an sich sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Die Kinder verließen daraufhin den Ort und meldeten sich bei der Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Haslach griff den Tatverdächtigen auf und nahm ihn fest. Die Staatsanwaltschaft Offenburg beantragte einen Haftbefehl beantragt, der am Folgetag durchgesetzt wurde gesetzt wurde. Der 56-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon 0781/21 28 20 zu melden.