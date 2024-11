Sexueller Missbrauch in Horb und Rottenburg: Wie brisant ist das neue Buch über Bischof Sproll?

Sexueller Missbrauch in Horb und Rottenburg

1 Karlheinz Heiss stellt in der Volkshochschule Rottenburg in der Sprollstraße sein neues Buch vor. Foto: Karlheinz Heiss

Karlheinz Heiss stellt sein neues Buch: „Missbrauch – und wie war das bei Sproll?“ vor. Welche Rolle spielen die Recherchen bei der Seligsprechung des ehemaligen Rottenburger Bischofs (1927 bis 1949)?









Seit 2011 läuft das Seligsprechungsverfahren für den Bischof Joannes Baptista Sproll (1927 bis 1949). Weil er am konsequentesten sich gegen die Nationalsozialisten ausgesprochen hatte, wird er auch als „Bekennerbischof“ bezeichnet. Doch war er auch so tadellos, was seinen Umgang mit Priestern anging, die sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht haben?