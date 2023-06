1 Das Landgericht Tübingen Foto: dpa/Tom Weller

Vor Gericht berichten Ermittler von der Aussage der Tochter. Diese musste laut Staatsanwaltschaft die beiden Angeklagten beim Sex filmen – ihre Mutter und den heute 67-jährigen Gregor Braun, einst erfolgreicher Rad-Profi.









Im Prozess um eine Mutter, die einem Mann Nacktbilder ihrer Tochter geschickt haben und sie zum Filmen von Sex mit diesem Mann aufgefordert haben soll, berichteten die Ermittler am Dienstag, dem dritten Verhandlungstag, von ihren Erkenntnissen. Zudem äußerten sich die beiden Angeklagten, die heute 35-jährige Mutter und der inzwischen 67 Jahre alte Mann, zu ihrem Lebensweg. Bei Letzterem handelt es sich um Gregor Braun, der in der 1970er- und 1980er-Jahren Erfolge als Radrennfahrer feierte. 1976, bei den olympischen Spielen in Montreal, gewann er sogar zwei Goldmedaillen.