Sexuelle Übergriffe auf Frauen: Mir hilft hier keiner - Zehn Jahre Kölner Silvesternacht

Vor zehn Jahren erschütterte die Kölner Silvesternacht das allgemeine Sicherheitsempfinden. Frauen wurden Opfer sexueller Übergriffe durch ausländische Täter, und niemand griff ein. Fast niemand.
Köln - Die körnigen Bilder gingen um die Welt: im Vordergrund junge, dunkelhaarige Männer, vor ihnen Rauch und explodierende Feuerwerkskörper, im Hintergrund die Portale, Fenster und Strebebögen des Kölner Doms. Der Platz zwischen Kathedrale und Hauptbahnhof war in der Silvesternacht 2015/16 Schauplatz sexueller Übergriffen auf Frauen.