Sexuelle Übergriffe an Minderjährigen?

1 George Foreman bestreitet die Vorwürfe vehement. (Archivbild) Foto: imago images/ZUMA Wire/imago stock&people

Zwei Frauen haben schwere Vorwürfe gegen George Foreman erhoben. Der Ex-Boxweltmeister soll in den 70er Jahren sexuell übergriffig geworden sein – als die Frauen noch minderjährig waren.















George Foreman sieht sich schwere Vorwürfen ausgesetzt. Zwei Frauen beschuldigen den früheren Box-Schwergewichtsweltmeister des sexuellen Übergriffs. Die Verbrechen sollen in den 1970er Jahren begangen worden sein, die Frauen waren zu dem Zeitpunkt minderjährig. Gegen den 73-Jährigen wurden in Los Angeles zwei Klagen eingereicht.

Foreman bestritt die Anschuldigungen in einer Erklärung gegenüber der New York Times. „In den letzten sechs Monaten haben zwei Frauen versucht, jeweils Millionen von Dollar von mir und meiner Familie zu erpressen“, sagte Foreman: „Sie behaupten fälschlicherweise, dass ich sie vor über 45 Jahren in den 1970er Jahren sexuell missbraucht habe. Ich bestreite diese Anschuldigungen entschieden und kategorisch.“