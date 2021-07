1 Wegen vieler Zeugen fand die vierstündige Verhandlung des Nagolder Amtsgerichts im Kubus im Burgcenter statt. Foto: Köncke

Er hat sie gegen ihren Willen geküsst, die Brüste angefasst und ihre Unterhose ausgezogen: Wegen sexueller Übergriffe musste sich ein heute 20-Jähriger aus einem Nachbarort von Nagold vor Gericht verantworten und wurde schuldig gesprochen.

Haiterbach/Nagold - Weil allein sechs Zeugen geladen waren, fand die vierstündige Verhandlung des Amtsgerichts unter Coronabedingungen im Kubus Nagold statt.

Die verhandelte Tat ereignete sich bereits am 19. Oktober 2019. Zwei Freundinnen hatten sich um 20 Uhr vor einem Nagolder Lebensmittelgeschäft verabredet. Dabei kamen sie mit dem Angeklagten – den sie vom Sehen kannten – ins Gespräch. Er kaufte für sie im Laden alkoholische Getränke ein. Seine Frage, ob man anschließend etwas gemeinsam unternehmen könnte, wurde verneint.

Die damals 16-Jährige wollte mit der Freundin im Elternhaus gemütlich zusammensitzen, etwas trinken und abhängen. Wurde es ihnen zu langweilig? Eine Stunde später rief die Freundin den jungen Mann auf dem Handy an, ob er nicht vorbeikommen wolle. Die nächsten Stunden verbrachten sie zu Dritt im Zimmer. Der Alkohol lockerte die Zungen. "Kann es sein, dass er euch gekitzelt hat und sogar die Rede von einem Dreier war?" wollte Richter Martin Link wissen. "Wir haben nur Spaß gemacht", lautete die übereinstimmende Antwort. Bis Mitternacht habe man etliche "Klopfer" (kleine Flaschen Alkohol, die zuerst auf den Tisch geklopft werden) getrunken. Davon wurden beide Mädchen müde, sie legten sich aufs Bett und schliefen ein.

Laut Anklageschrift nutzte das der 20-Jährige aus, küsste die in der Mitte liegende 16-Jährige auf den Hals, begrapschte ihre Brüste, zog sich und danach ihre Unterhose aus, griff ihr in den Schritt, führte ihre Hand an sein erigiertes Geschlecht. Die Auszubildende wurde wach und gab dem Angeklagten mehrmals unmissverständlich zu verstehen, dass er das unterlassen solle. Er habe aber weitergemacht. sagte die Klägerin in der Verhandlung aus und erst aufgehört, als ihre Freundin durch Geräusche ebenfalls aufwachte und laut geworden sei. "Was machst Du da?". Daraufhin sei er aufgestanden, habe sich angezogen und das Haus verlassen.

Die Mutter der heute 18-Jährigen sagte vor Gericht aus, sie habe ihre Tochter am nächsten Morgen verstört angetroffen. "Sie hat geheult und mir alles erzählt". Was in dieser Nacht passiert sei, daran könne er sich nicht mehr erinnern, zuckte der Angeklagte auf Befragen des Richters mit den Schultern. Was ihm Link nicht abnahm. "Das Herumgeeiere geht mir auf die Nerven" platzte Staatsanwältin Rotraud Hölscher dazwischen. Warum sie sich nach dem Aufwachen nicht sofort wehrte? Er habe sie festgehalten und seine Beine wie einen Schraubstock um sie geschlungen, klärte die 18-Jährige auf. "Ich war wie gelähmt vor Angst und hatte richtig Schiss".

Der Leiter des Polizeipostens hatte die Anzeige aufgenommen und vor Gericht seinen Eindruck wiedergegeben. Sowohl die Mutter als auch die erschienene Tochter hätten bei der Schilderung des Vorgefallenen geweint. Franziska Schwämmle von der Jugendgerichtshilfe Calw skizzierte die persönliche Verhältnisse des Angeklagten. Der 20-Jährige solle nach Jugendstrafrecht verurteilt werden und an einem Programm zur Selbststeuerung teilnehmen.

Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten vor, nach der Methode vorgegangen zu sein, sich zu nehmen "was gerade rumliegt". Er habe selbst dann nicht aufgehört, die Klägerin sexuell zu belästigen, als sie deutlich Nein gesagt habe. Wegen einer verzögerten Persönlichkeitsentwicklung war sie mit Schwämmle der Meinung, den 20-Jährigen nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen.

"Meine Mandantin leidet bis heute unter dem Übergriff und darunter, dass es so lange bis zur Verhandlung gedauert hat", schilderte die Vertreterin der Nebenklage, Rechtsanwältin Margit Kömpf aus Calw. An dem Vorfall sei auch die Beziehung zu ihrem Freund zerbrochen. Verteidiger Siegfried Böttinger wandte ein, sein Mandant sei dreimal auf dem Handy angerufen und eingeladen worden, den Abend gemeinsam zu verbringen. Alkohol habe sicherlich eine Rolle gespielt.

Das Amtsgericht verurteilte den 20-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Außerdem muss er an einem Einzeltraining zur Selbststeuerung teilnehmen und an die Klägerin 1200 Euro Schmerzensgeld zahlen.