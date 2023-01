So ging der Prozess gegen vier Polizisten in Lahr aus

1 Das Verfahren vor dem Lahrer Amtsgericht gegen vier ehemalige Polizeianwärter endet mit Freisprüchen. Foto: Vichra

Das Amtsgericht Lahr hat vier Beschuldigte am gestrigen Donnerstag vom Vorwurf der sexuellen Belästigung und Nötigung freigesprochen. Aufgrund der Beweisaufnahme gab es keine Rechtsgrundlage für eine Verurteilung.















Lahr - Angeklagt waren vier ehemalige Polizeianwärter, die eine Klassenkameradin im Wohnheim der Hochschule in Mietersheim in der Nacht des 13. Oktober 2020 sexuell belästigt haben sollen. Die Klägerin, die beim Prozess als eine von zwei Zeuginnen auftrat, hatte den Vorwurf ein halbes Jahr später, am 26. April 2021, angezeigt.