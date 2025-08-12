Sexualstraftaten in Basel: Beschuldigter durch Gutachten belastet

Der Beschuldigte soll in den frühen Morgenstunden des 9. Dezember 2023 eine ihm vom Sehen bekannte Frau auf einer öffentlichen Toilette auf der Claramatte in Basel vergewaltigt haben, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Nach den Ermittlungen sei der Beschuldigte brutal vorgegangen und habe mit Todesdrohungen und Gewalt die Duldung sexueller Handlungen erzwungen.

Knapp ein Jahr später, am Morgen des 31. August 2024, soll der Beschuldigte in Basel in die Wohnung einer ihm unbekannten 65-jährigen Frau eingedrungen sein und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Dabei habe er durch Unterbrechung der Luftzufuhr auch ihr Leben gefährdet und zusätzlich ihren Tod in Kauf genommen, als er sie mit einem Messer nahe des Halses verletzt habe.

Vor der Tat auf der Claramatte begegneten sich die beiden im Ausgang in Basel und der Beschuldigte gab an, das Opfer zu einer Bar zu führen, die noch offen hatte, wie es weiter heißt. Unterwegs habe er ihr das Handy weggenommen. Bei der Claramatte habe er sie dann, unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, in die dortige WC-Anlage gezwungen. Bezüglich der Tat in der Wohnung schreibt die Staatsanwaltschaft, der Beschuldigte habe sich Zutritt verschaffen können, weil die Türen nicht verschlossen waren.

Auch in diesem Fall wird ein brutales Vorgehen beschrieben, so unter anderem Gewalt und Drohungen gegen das Opfer wie auch unter Zwang erduldete sexuelle Handlungen. Dabei sei er unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss gestanden. Neben den Delikten gegen Leib und Leben sowie gegen die sexuelle Integrität erhob die Staatsanwaltschaft zudem Anklage wegen Freiheitsberaubung und Entführung, mehrfachem Diebstahl, mehrfacher Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung, mehrfachem Missbrauch von Ausweisen und Schildern, mehrfachen Fahrens ohne Ausweis sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ein forensisch-psychiatrisches Gutachten hat beim Beschuldigten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und eine „frauenverachtende Einstellung“ festgestellt. Die Gutachterin zeigte sich überzeugt, dass das Gutachten aussagekräftig sei. Allerdings gab sie an, dass es darin Lücken gebe, wie etwa bei der Lebensgeschichte und dem Suchtmittelkonsum. Der Mann soll bei der Erstellung des Gutachtens wenig kooperiert haben. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung, die Verhandlung wird fortgesetzt.