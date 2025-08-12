Sexualstraftaten in Basel: Beschuldigter durch Gutachten belastet

Ein 27-Jähriger Spanier steht seit Dienstag wegen versuchter vorsätzlicher Tötung sowie mehrerer schwerer Sexualdelikte vor dem Strafgericht Basel-Stadt.
Der Beschuldigte soll in den frühen Morgenstunden des 9. Dezember 2023 eine ihm vom Sehen bekannte Frau auf einer öffentlichen Toilette auf der Claramatte in Basel vergewaltigt haben, wie aus der Anklageschrift hervorgeht. Nach den Ermittlungen sei der Beschuldigte brutal vorgegangen und habe mit Todesdrohungen und Gewalt die Duldung sexueller Handlungen erzwungen.