Sexualstraftäter: Täter. Menschenfänger. Wer war Jeffrey Epstein?

Mit Charme, Macht und Manipulation schuf Jeffrey Epstein ein Netzwerk aus Abhängigkeiten – heute will niemand etwas gewusst haben. Eine Annäherung an ein System der Ausbeutung und des Menschenhandels.
London - Von Jeffrey Epstein existieren zwei grundlegende Narrative. Das heutige, nach seinem Tod 2019 als Sexualstraftäter in einer engen Gefängniszelle mit allen mittlerweile bekannten Schrecken. Und das der frühen 2000er Jahre, als die New Yorker High Society dem "talentierten Mr. Epstein" zu Füßen lag. Dem "fantastischen Kerl", wie US-Präsident Donald Trump, der sich selbst für einen solchen hält, einst gesagt haben soll.