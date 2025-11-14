Der Druck auf Trump wegen des Epstein-Skandals wächst. Auch aus dem eigenen Lager wird er aufgefordert, die Akten offenzulegen. Der Präsident bringt nun stattdessen abermals einen Namen ins Spiel.
Washington - Der wegen des Epstein-Skandals massiv unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump versucht abermals, die Aufmerksamkeit auf den demokratischen Ex-Präsidenten Bill Clinton zu lenken. Das Justizministerium veranlasste Ermittlungen, wie Ministerin Pam Bondi auf der Plattform X mitteilte und damit einer entsprechenden Bitte Trumps zu Clinton nachkam. Konkrete Informationen nannte Bondi nicht.