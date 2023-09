Die Polizei hat am späten Samstagabend in Balingen einen Mann festgenommen.

Wegen eines Sexualdelikts im privaten Bereich hat die Polizei am späten Samstagabend in Balingen einen Mann festgenommen.

Bewohner der Großen Kreisstadt konnten auch dann etwas von diesem Einsatz mitbekommen, wenn sie keine unmittelbaren Anwohner des Geschehens gewesen sind: Über der Stadt knatterte ein Polizeihubschrauber, der die Fahndung unterstützte.

Straftäter auf der Flucht

Kurz vor 23 Uhr wollten Beamte einen Straftäter festnehmen. Er war jedoch bereits geflohen, so dass die Polizei nach ihm suchte, auch mit Hilfe des Hubschraubers, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist. Die Kollegen seien schnell erfolgreich gewesen, berichtet Timo Kirschmann, einer der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Ermittlungen laufen noch

Was genau dem festgenommenen Mann vorgeworfen wird – sexuelle Nötigung, Vergewaltigung oder Missbrauch möglicherweise –, hat die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht bekanntgeben. Genauere Informationen will die Direktion Reutlingen frühestens am heutigen Montag veröffentlichen.