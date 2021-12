1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Eine 27 Jahre alte Frau wird am Donnerstagabend in Aalen von zwei Unbekannten sexuell missbraucht. Das Duo flüchtet, eine Fahndung bleibt erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen.















Aalen - Zwei bislang unbekannte Männer haben am Donnerstagabend in Aalen (Ostalbkreis) eine 27 Jahre alte Frau sexuell missbraucht. Die Täter sind auf der Flucht, die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, vergingen sich die beiden Männer gegen 19.30 Uhr im Bereich der Parkplätze am Osterbucher Platz bei den Limes Thermen an der 27-Jährigen. Danach entfernten sich die Täter zu Fuß in Richtung Osterbucher Steige beziehungsweise ins Stadtgebiet. Die Polizei fahndete am Abend unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Männern, bislang jedoch ohne Erfolg.

So sehen die mutmaßlichen Täter aus

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Beide sollen einen dunklen Teint haben, sind etwa 30 bis 40 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß. Einer der beiden sei schlank, der andere eher kräftig. Beide hatten kurze lockige Haare und trugen dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361/5800 um Hinweise auf die beschriebenen Männer.