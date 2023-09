Der ehemaliger Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter hat auf Nachfrage unserer Redaktion zu folgendem Vorwurf Stellung bezogen: Er habe sich im Februar bei einen Vortrag an der Hochschule der Polizei in Villingen-Schwenningen abfällig und verharmlosend im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen den vom Dienst entbundenen und beurlaubten Inspekteur der Polizei (IdP), Andreas Renner, geäußert. Renter soll damals gegenüber Studenten sinngemäß gesagt haben, dass es eine normale Sache sei, sexuelle Verhältnisse zu Vorgesetzten in der Polizei zu haben.

Renter teilt nun mit , es habe „eine kontroverse Diskussion“ zum Fall des Inspekteurs gegeben, in der es „offensichtlich zu Missverständnissen oder Irritationen“ gekommen sei. Mittlerweile habe er sich „selbstkritisch mit meinen Äußerungen auseinandergesetzt“, bedaure diese und bitte um Entschuldigung. Das Landesinnenministerium habe ihm zwischenzeitlich mitgeteilt, dass er aufgrund seines Status als Pensionär keine disziplinarischen Folgen zu erwarten habe.

Zwei Drittel der Studenten beschweren sich

Nach Renters Vortrag an der Hochschule sollen zwei Drittel der Studenten in dem Vortrag sich beschwert und gegen eine weitere ehrenamtliche Vortragstätigkeit Renters an der Hochschule ausgesprochen haben. Mittlerweile hat der zuständige Studiendekan Knut Latscha gesagt, er werde keine Mittel mehr für Vorträge Renters bewilligen und die Hochschule hat ohne Angabe von Gründen mitgeteilt, dass Renter dort derzeit nicht als Referent tätig sei.

Renter selbst hatte die Vorwürfe gegen seine Person im Mai zurückgewiesen und betont, wie gut sein Vortrag über die Rolle von Führungskräften bei der Polizei bei den Studenten angekommen sei. Über den Fall des Inspekteurs sei „zwei bis drei Minuten“ gesprochen worden.