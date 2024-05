1 Die Polizei hat im Allgäu ein liebestolles Pärchen auf einem Sportplatz aufgegriffen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Pärchen hat sich fürs Liebesspiel im Allgäu offenbar einen allzu öffentlichen Ort ausgesucht. Das könnte für beide nun rechtliche Folgen haben.









Kempten - Sex auf einem Sportplatz hat einem Pärchen im Allgäu Ärger mit der Polizei beschert. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatten der 28-Jährige und die 27-Jährige am Sonntagmorgen mitten auf einem Trainingsplatz am Illerstadion in Kempten Geschlechtsverkehr - was bei mehreren Passanten für Aufmerksamkeit sorgte und einen Anruf bei der Polizei zur Folge hatte.