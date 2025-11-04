Sex-Appeal: Jonathan Bailey zum Sexiest Man Alive gekürt

Mel Gibson war 1985 der erste «Sexiest Man Alive». Seither spricht die US-Zeitschrift «People» alljährlich einem Mann den größten Sex-Appeal zu. Diesmal ist es ein Brite.
Los Angeles - Der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37) ist für die US-Zeitschrift "People" der "Sexiest Man Alive" des Jahres 2025. TV-Moderator Jimmy Fallon stellte Bailey als Mann mit dem angeblich größten Sex-Appeal in seiner "Tonight Show" vor. Der Schauspieler sagte, das sei "die Ehre eines Lebens", das Cover der Zeitschrift zu zieren. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.