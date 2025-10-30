Seuchenvorbereitung in Freudenstadt: Überwachungszone würde zehn Kilometer umfassen

Bislang ist der Kreis Freudenstadt von der Vogelgrippe verschont geblieben. Doch das Landratsamt bereitet sich auf mögliche Seuchenausbrüche vor.
Das Landratsamt in Freudenstadt kann beim Thema Vogelgrippe bislang Entwarnung geben. Pressesprecherin Sabine Matt teilt unserer Redaktion mit: „Der Landkreis Freudenstadt ist nach jetzigem Kenntnisstand bisher nicht von den Ausbrüchen der Geflügelpest (Vogelgrippe), die im Alb-Donau-Kreis bei Hausgeflügel beziehungsweise bei Wildvögeln, vor allem bei Kranichen in Ostdeutschland, festgestellt wurden, betroffen. Es gibt derzeit im Landkreis Freudenstadt auch keine Verdachtsfälle.“